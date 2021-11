OM : Boubacar Kamara en passe de prendre une grande décision pour son avenir?

A l’Olympique de Marseille depuis l’âge de 6 ans, Boubacar Kamara est devenu de plus en plus important dans l’effectif de Sampaoli. D’abord défenseur central puis maintenant solide milieu de terrain défensif, il progresse et devient de plus en plus constant à l’OM. Prochaine étape, l’Equipe de France A?

L’Olympique de Marseille a pu profiter d’un grand Boubacar Kamara la saison dernière. Seul joueur réellement au niveau lors des matchs de Ligue des Champions et une constance en Ligue 1, le milieu de terrain s’est fait un nom et a même réveillé de grands clubs européens.

Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. Ni pour un départ, ni pour une prolongation alors que son contrat se termine en juin prochain. Côté sélection nationale, tout n’a pas été tout rose avec le Sylvain Ripoll chez les Espoirs.

Cissé veut profiter de la filiale marseillaise

Depuis plusieurs mois, il n’est plus appelé mais d’après les informations du journal L’Equipe, Kamara espère toujours rejoindre les A dans les prochaines années. Son passage chez les Espoirs ne l’empêche pas de pouvoir choisir le Sénégal, pays d’origine de son père.

Avec Bamba Dieng et Pape Gueye qui viennent de rejoindre les Lions de la Teranga, Aliou Cissé aimerait profiter de la filiale marseillaise afin d’aller le plus loin possible dans les prochaines compétitions internationales. Le quotidien sportif affirme que son entourage est au courant que le Sénégal rêve de le faire entrer dans ses rangs. Pour le moment, Kamara garderait un oeil sur les Bleus.

La concurrence est rude en Equipe de France

Au milieu de terrain, il y a embouteillage en Equipe de France avec N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, le Marseillais Mattéo Guendouzi ou encore Jordan Veretout. La concurrence est difficile mais cela ne semble pas effrayer le minot.