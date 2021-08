OM – Boudjellal « J’ai mal mesuré la volonté de McCourt de ne pas vendre »

OM Mercato

Après avoir essayé de racheter l’OM en étant associé à Mohamed Ayachi Ajroudi la saison dernière, Mourad Boudjellal a admis avoir mal interprété la volonté de Frank McCourt de ne pas vendre le club.

Alors qu’il a pris les rênes du Hyères FC, Mourad Boudjellal avait espéré prendre ceux de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. En effet, en collaboration avec l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien dirigeant du Racing Club Toulon avait un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Toutefois, les deux hommes se sont heurtés à la volonté de Frank McCourt de ne pas vendre le club à court terme. L’Américain a informé à plusieurs reprises vouloir s’inscrire dans la durée côté de Marseille. Après avoir acheté le club en 2016, la position de Frank McCourt reste, à ce jour, inchangée.

🎬 « J’étais un peu impressionné au début, puis derrière c’est un tourbillon. Après, j’ai été surpris par bcp de choses : l’attitude d’#Ajroudi, son entourage… C’est peut-être qq chose que je regrette. »@mouradhfc Boudjellal revient sur la #VenteOM. 👇https://t.co/dppbd1aJk6 — SportMed TV (@SportMedTV) August 1, 2021

JE PENSAIS QUE MCCOURT ÉTAIT UN JOUEUR DE POKER – MOURAD BOUDJELLAL

Lors d’un entretien accordé à SportMed, Mourad Boudjellal est revenu sur son ancien projet de rachat de l’OM. Il en a profité pour admettre qu’il s’était trompé sur les volontés de ne pas vendre l’OM de Frank McCourt.

« On peut ne pas forcer quelqu’un à vendre. Je ne suis même pas sûr que McCourt ait écouté Ajroudi. Je sais qu’Ajroudi avait l’argent, mais je ne sais pas ce qui s’est passé en coulisse. La volonté de racheter le club était là. Comme je l’ai dit, la volonté de vendre n’était pas là. Je pensais que c’était du bluff. Je pensais que McCourt était un joueur de poker. Pas du tout. Il ne voulait pas vendre. J’étais certain que « je ne veux pas vendre » c’était « je veux plus ». J’ai mal mesuré la volonté de McCourt de ne pas vendre » Mourad Boudjellal – Source : SportMed (01/08/2021)

C’EST UN PROJET GÉNÉRATIONNEL – FRANK MCCOURT

Frank McCourt l’avait affirmé lors de son retour à Marseille. Il souhaite s’inscrire à l’OM dans la durée et compte faire de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)