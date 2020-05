OM : Bouhafsi décrit le mercato d’été marseillais !

Selon le journaliste de RMC, l’Olympique de Marseille va devoir faire sans argent mais pourra compter sur de bonnes idées, comme la saison dernière.

Avec les problèmes financiers du club et la crise du COVID-19 qui n’a pas épargné le football, l’Olympique de Marseille devrait avoir du mal à recruter au mercato estival.

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas d’argent, qu’on ne peut pas avoir de bonnes idées — BOUHAFSI

Dans l’émission de Maritima, Mohamed Bouhafsi a décrit ce que l’OM va devoir faire cet été pour se renforcer. Selon lui, il faudra recruter malin, avec de bonnes idées, comme la saison dernière.

« Je pense que cet été, il va y avoir une réflexion importante sur le mercato. Les clubs vont faire beaucoup plus de prêts, d’échanges, et il va y a avoir la nécessité d’avoir de bonnes idées. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas d’argent, qu’on ne peut pas avoir de bonnes idées. Ce qu’il a manqué peut-être ces dernières années à l’OM, ce sont des bonnes idées. On parle de Benedetto, mais bon c’était 15 M€ quand même. Pour moi, Rongier était une opportunité formidable et je trouve que c’était un super joueur. Après il y a eu des bonnes idées comme Alvaro. On peut trouver des idées dans ce modèle-là.

