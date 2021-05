OM : Brandao et les supporters marseillais chambrent les Parisiens, Nasri félicite Manchester City !

Folle soirée pour les supporters marseillais qui ont pu chambrer les Parisiens après leur défaite sur la pelouse de Manchester City. Ancien joueur du club anglais, l’ex marseillais Samir Nasri a félicité les Mancuniens.

Après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern Munich, le PSG s’est fait sortir en demi-finale par le Manchester City de Pep Guardiola. Une défaite cuisante sur le score de 4-1 en cumulé sur les deux rencontres.

Pour les supporters marseillais, c’était l’occasion parfaite de chambrer leur rival sur les réseaux sociaux… Et ils ont pu commencer très tôt après l’ouverture du score de Riyad Mahrez !

Sur les réseaux sociaux, Samir Nasri a tenu à féliciter son ancien club, Manchester City. Le minot formé à l’Olympique de Marseille doit savourer encore plus cette qualification en finale face aux Parisiens. Il ne leur restera qu’un seul adversaire en finale : le Real Madrid ou Chelsea !

Congratulations @ManCity fully deserved one more to go

— Samir Nasri Official (@SamNasri19) May 4, 2021