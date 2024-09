OM – Brassier : « Je ne m’attendais vraiment pas à ce que De Zerbi nous demande autant de choses »

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche, Lilian Brassier était présent en conférence de presse au centre RLD cette après-midi. Le défenseur central est revenu sur l’exigence de De Zerbi et sur ce qu’il lui demande…

Lilian Brassier a évoqué les exigences de De Zebi. « Je ne m’attendais pas vraiment à ce que De Zerbi nous demande autant de choses mais c’est bien. En tant que défenseur central, je touches 40 ballons de plus que l’année dernière… J’ai bien plus de responsabilités. Ici, tu vois l’importance des supporters et aussi les attentes. (…) Tout joueur à envie de jouer la Ligue des Champions, regarder mes anciens coéquipiers jour hier soir cette compétition m’a évidemment donné envie de finir dans les trois premiers du championnat. »

J’ai bien plus de responsabilités — Brassier