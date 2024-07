OM : Brassier se voit sur le long terme !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Ce vendredi après midi, l’OM a convié la presse pour la présentation de 2 de ses 3 nouvelles recrues. Lilian Brassier est arrivé en provenance de Brest, il se projette sur plusieurs saisons à Marseille.

Lilian Brassier a évoqué son choix et son projet en signant à l’OM. « C’est clairement le projet. Medhi (Benatia) et le président Pablo m’ont parlé. Le choix du coach a joué. Je me vois sur le long terme ici. Une carrière ça se construit, je pense avoir fait le bon choix. Le discours de Medhi, de Pablo mais aussi le coach, je me suis rapidement imaginé dans ce projet… »

