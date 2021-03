OM – Brest (3-1) : Une fin de match tonitruante !

L’Olympique de Marseille s’est imposé contre Brest (3-1). Milik, Thauvin, et Cuisance sont les buteurs côté marseillais. Les hommes de Jorge Sampaoli prennent ainsi la cinquième place du classement de Ligue 1.



OM 1 1 Brest Milik 45′ 70′ Faivre Thauvin 88′ Cuisance 92

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai, Balerdi, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo

Thauvin, Kamara, Khaoui

Milik, Payet

Le match

Jorge Sampaoli a relancé un 5-3-2 avec Payet et Milik en pointe, Thauvin au milieu. Première frappe de Nagatomo, non cadrée (5′). L’OM tente de combiner pour se rapprocher des buts brestois. Les bretons passent sur le côté droit. Récupération haute de l’OM suite à une mauvaise relance, Milik tente sa chance de loin, sa frappe est trop écrasée et non cadrée (0-0 / 8′). Caleta-Car et Alvaro prennent coup sur coup un carton jaune. L’OM a du mal à construire et Brest se projette bien. Les bretons dominent et maitrise le ballon depuis une dizaine de minutes (30′). L’OM n’y arrive pas et court après le ballon, Thauvin prend un jaune suite à une faute de frustration (37′). Lirola aurait pu offrir un but à Milik mais son centre est un peu trop derrière l’attaquant polonais (42′). Juste avant la mi-temps, Milik part tout seul vers le but suite à un une-deux avec Payet, sa frappe cadrée de loin est parfaitement placée (45′, 1-0)

Après la pause, la rentrée de Pape Gueye à la place de Khaoui fait du bien dan l’entre jeu marseillais et Lirola rate deux belles occasions de but (50′, 55′). C’est finalement Brest qui égalise sur un coup franc de Faivre conclut de la tête par Brassier (70′, 1-1).

Marseille va finalement s’imposer en toute fin de match grâce à un but de Thauvin sur un centre en retrait de Luis Henrique (88′), puis une superbe reprise de volée de Cuisance sur une deuxième passe décisive du jeune brésilien (92′,3-1). Le club olympien prend ainsi temporairement la cinquième place du classement.

Le but de MILIK