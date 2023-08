OM – Brest : À quelle heure et sur quelle chaine TV ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM qui se jouera au Stade Vélodrome face Brest. Un match qui compte pour la 3e journée de Ligue 1.

Pour son troisième match en L1 cette saison, l’Olympique de Marseille affrontera Brest au stade Vélodrome la semaine prochaine. Après son élimination face au Pana l’OM doit se relancer et va débuter par un déplacement à Metz vendredi. Il y aura ensuite une semaine de repos avant de recevoir le club breton.

OM – Brest sur quelle chaine TV ?

Cette rencontre sera à suivre sur Prime Video. Le match se jouera le samedi 26 août à 17h00 !

Comment voir OM vs Brest en streaming ?

Il vous faudra bénéficier du Pass Ligue 1 pour regarder ce match. Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Prime vidéo pour pouvoir suivre les Olympiens.

Les prochaines dates clés pour l’OM

18 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

26 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

Malgré la frustration suite à l’élimination face au Pana, Valentin Rongier a lancé un message d’union à ses coéquipiers: « Il faut qu’on essaie d’être positifs et surtout qu’on reste tous ensemble, comme on l’a été sur le terrain, a déclaré l’ancien Nantais. Si on ne passe pas, c’est que sur les deux matchs, on ne mérite pas. Mais sur ce match retour, si on joue la qualif’ dix fois, je pense qu’on passe neuf fois. »

« On a largement dominé ce match, on a montré notre supériorité, mais ça n’a pas été suffisant. Il faut qu’on continue à travailler. Je ne cherche pas d’excuse mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach, et on a vu une différence entre ce match et ceux des semaines passées. Il faut qu’on aille dans ce sens« , a conclu l’ancien nantais.