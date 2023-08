OM – Brest : À quelle heure et sur quelle chaine TV ?

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM qui se jouera au Stade Vélodrome face à Brest. Un match qui compte pour la 3e journée de Ligue 1.

Pour son troisième match en L1 cette saison, l’Olympique de Marseille affrontera Brest dans son stade Vélodrome. Après son élimination face au Pana et son piteux match nul 2-2 à Metz, l’OM doit se relancer.

OM – Brest sur quelle chaine TV ?

Cette rencontre sera à suivre sur Prime Video. Le match se jouera le samedi 26 août à 19h00 !

Comment voir OM – Brest en streaming ?

Il vous faudra bénéficier du Pass Ligue 1 pour regarder ce match. Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Prime vidéo pour pouvoir suivre les Olympiens.

Mon souhait est de voir l’OM continuer à autant arriver dans la surface adverse

Marcelino a voulu insister sur le positif vendredi en conférence de presse, « le plus difficile dans le foot est de marquer des buts et de réaliser la dernière passe. Un joueur qui a cette précision vaut aujourd’hui très cher sur le marché. En tant qu’entraîneur, on essaye de faire arriver l’équipe le plus souvent dans la surface adverse. Mon souhait est de voir l’OM continuer à autant arriver dans la surface adverse, comme sur les deux derniers matches. Le pourcentage d’efficacité va augmenter, j’en suis sûr. Concernant Ismaïla, je veux qu’il continue d’apporter ça. Il a eu des occasions qui ne sont pas passées loin ou il a buté sur le gardien. J’insiste avec lui. Il faut aussi savoir que la nuit et le matin avant le match contre le Panathinaïkos, il a été malade et fiévreux. Et pourtant le soir, il a beaucoup donné physiquement. »

À LIRE AUSSI : OM : Le message d’unité de Valentin Rongier malgré l’élimination !