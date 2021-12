OM Brest – Alvaro pousse un coup de gueule : « On est trois défenseurs derrière à courir 14 km pour rien »

L’Olympique de Marseille s’est fait surprendre à domicile cet après midi en s’inclinant 2-1 face au Stade Brestois. Au micro de Prime Video, Alvaro Gonzalez n’a pas mâché ses mots…

Surpris au Stade Vélodrome par Brest, les Marseillais ont perdu devant leur public sur un score de 2-1. Un résultat qui a révolté Alvaro Gonzalez.

« Je n’arrive pas à trouver d’explication sur le scénario de cette rencontre. On a fait de la merde. On a joué que 60 minutes, puis après on a fait de la merde. On aurait dû marquer le deuxième but. je suis dégoûté, c’est incroyable. Je n’arrive pas à comprendre ce changement de comportement. On est trois défenseurs derrière à courir 14 km pour rien » Alvaro Gonzalez – Source : Prime Video (04/12/21)