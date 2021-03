OM – Brest : Le groupe marseillais avec deux retours et deux minots en moins

L’Olympique de Marseille reçoit Brest dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli peut compter sur les retours de Gueye et Ntcham…

L’OM reçoit Brest demain à 17h pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Valentin Rongier (tendon) et Jordan Amavi (cuisse) sont toujours absents, Gueye et Ntcham font leur retour dans le groupe. A noter que Rocchia et Dieng sortent du groupe.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Pelé

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi

Milieux :

Kamara, Khaoui, Cuisance, Gueye, Ntcham

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Milik, Luis Henrique, Thauvin