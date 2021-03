OM – Brest : « On est trop en réaction, on attend de prendre une gifle pour répondre »

L’Olympique de Marseille est sorti vainqueur de son opposition face au Stade Brestois hier lors de la 29e journée de Ligue 1. Olivier Dall’Oglio, le coach brestois, regrette le manque de vigilance de ses joueurs…

Pour son second match à la tête de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a réussi le plein de points face à Brest. une victoire acquise dans la douleur sur un but salvateur de Florian Thauvin. Pour sa part, l’entraîneur breton a vu deux formations empruntées sur la pelouse.

Les deux équipes étaient un peu fébriles, prudentes – Dall’oglio

« On est assez déçu, on revient à 1-1, je pensais qu’on pouvait tenir, même si je sais qu’on n’est jamais à l’abri d’une erreur d’inattention. On n’est pas assez solide défensivement, c’est un problème. Ce n’est pas notre plus grand match de la saison, mais dans ce genre de rencontre, il faut savoir ramener un point. Les deux équipes étaient un peu fébriles, prudentes en première période. En deuxième, on a réussi à tenir le ballon, à le faire circuler, mais on a manqué de profondeur, de tranchant dans les 18 mètres adverses. On est trop en réaction, on attend de prendre une gifle pour répondre. On doit être plus vigilant. C’est le haut niveau, certains de mes joueurs sont parfois surpris » Olivier Dall’Oglio – Source : Conférence de presse (13/03/21)