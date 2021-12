OM – Brest : Un Luan Peres défaitiste a du mal à « expliquer le résultat de ce soir »

Alors que l’Olympique de Marseille menait 1-0 à la pause, les olympiens se sont faits surprendre à domicile par le Stade Brestois. Les Bretons ont remporté le match 2-1, ce qui a eu le don de rendre Luan Peres sur sa fin au micro de Prime Video…

Auteurs d’une première période convaincante, les joueurs de l’OM ont été battus à domicile par les Brestois, qui signent là leur sixième victoire consécutive en championnat. Après le match, Luan Peres a essayé de trouver des explications à cette convenue.

« Je ne peux pas expliquer le résultat de ce soir. On a fait une très bonne première période, on a eu beaucoup d’occasions. Puis je en sais pas ce qui s’est passé en seconde période. On voulait gagner, puis ils ont marqué un but, puis un autre. Ils ont eu d’autres chances. Ce manque de réalisme est difficile à expliquer. On doit marquer davantage. On doit progresser derrière et devant. On est une seule équipe » Luan Peres – Source : Prime Video (04/12/21)