OM – Brest : Un report ou un Marseille très affaibli (sans 5 titulaires) ?

L’Olympique de Marseille doit actuellement gérer plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif. Une situation qui rend très incertain la tenue du match de la seconde journée de Ligue 1 à Brest, ce dimanche…

Selon La Provence, le report du match « ne fait presque plus aucun doute. » Pour L’Équipe, il existe encore un espoir que la rencontre soit maintenue sauf si un quatrième « nouveau cas » venait à être répertorié.

Sans 5 titulaires à Brest ?

L’autre question que l’on peut se poser par rapport à ce match est : avec quelle équipe l’OM va t-il le disputer si il est maintenu ?

Comme le souligne La Provence, Villas-Boas devrait se passer de sept éléments ce weekend si la date de la rencontre est confirmée.

Et pas des moindres ! Steve Mandanda, Alvaro, Bouna Sarr, Valentin Rongier et Dimitri Payet chez les potentiels titulaires ainsi que Simon Ngapandouetnbu et Maxime Lopez sur le banc.

Sans oublier un Jordan Amavi qui reprend tout juste l’entraînement après sa quatorzaine imposée.

Mais comment va t-on pouvoir jouer la Ligue 1 cette saison ?