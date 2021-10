OM – Buzz : Le geste de grande classe de Under avec sa sélection !

Auteur d’un début de saison très intéressant sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’ailier droit Cengiz Under a une nouvelle fois impressionné avec la Turquie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022…

Débarqué à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival par l’intermédiaire d’un prêt payant de 500.000 euros assortie d’une obligation d’achat fixée à 8,4 millions d’euros, l’international turc Cendiz Under réalise un début de saison des plus solides. Et visiblement, sa bonne forme profite également à sa sélection nationale.

Titularisé avec la Turquie pour affronter la Norvège à l’occasion des éliminatoires de la coupe du monde 2022, le joueur marseillais a été le grand artisan de l’ouverture du score turque. À l’origine de la récupération du ballon à 20 mètres des buts adverses, Under est parti défier la défense norvégienne avant de servir une galette pour son attaquant.

Cengiz Under baskisiyla kazandigi topu asist ile noktaliyor🤝🧿🅰️ pic.twitter.com/loQmGnF9nG — Türk Gurbetçi Futbolcu Performansları🇹🇷🌐 (@TGFP__) October 8, 2021

Au classement, la Turquie occupe la troisième place de sa poule avec 12 points. À quatre longueurs du leader néerlandais.

Le chiffre : 4

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Cendiz Under a inscrit 4 buts toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Et ce en l’espace de 10 rencontres seulement.