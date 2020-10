OM : « Ça a été le début de mes problèmes avec l’entraîneur… »

Il avait fait le bonheur des supporters marseillais avant de se faire éjecter de l’OM suite au retour de Barthez. Vedran Runje s’est confié à la Provence ce mardi…

L’ancien gardien, aujourd’hui entraineur en Belgique, raconte son attachement à l’OM et quelques anecdotes…

je jouais avec un gros problème au ménisque — Runje

« Jouer à l’OM, tout simplement, surtout au Stade Vélodrome devant ce public incroyable. Quel bonheur ! Sinon, une victoire sur Nice en septembre 2003. Nous étions menés 1-0 et nous gagnons 2-1 dans les dernières minutes avec un doublé de Drogba. (…) À la mi-temps contre Nice, ce match dont je parle plus haut, qui se déroulait quelques jours après la défaite à Madrid contre le Real, l’entraîneur nous a laissé parler et prendre les décisions. Didier, moi et quelques autres, avons pris la parole, changé notre plan de jeu et nous avons gagné. Ça a été le début de mes problèmes avec l’entraîneur. D’autant que je jouais avec un gros problème au ménisque. J’aurais dû me faire opérer mais j’ai voulu tenir pour rendre service au club, j’ai pourtant souffert et perdu une partie de mes appuis. »

