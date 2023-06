OM : « Ça va changer encore plus ton mercato »

Nouveau coach, revue d’effectif, performances sportives, le président Pablo Longoria a tiré le bilan de la saison 2022-2023 hier en conférence de presse. Il a notamment abordé le sujet du mercato à venir, tant au niveau des joueurs que de l’entraineur à recruter. L’occasion pour les journalistes de Football club de Marseille de réagir à ces déclarations dans le dernier DFM.

Alors qu’Igor Tudor a officié sur le banc olympien pour la dernière fois samedi dernier à Ajaccio, Pablo Longoria a fait le bilan ce lundi en conférence de presse sur la saison achevée et le mercato à venir. Lundi, sur le plateau de DFM notre journaliste Nicolas Filhol a exprimé sa crainte d’un manque de stabilité.

1 an, 1 coach, mauvaise formule ?

« Longoria n’a pas forcément répondu à cette question de la continuité. Sampaoli qui s’en va au bout d’un an, Tudor qui s’en va au bout d’un an, je pense que c’est problématique. J’ai compris qu’ils voulaient quand même le même style qu’a proposé Tudor, peut-être pas avec cette partie de marquage individuel mais grosso modo moi j’ai quand même compris que Longoria voulait rester un petit peu sur cet état d’esprit. Le pressing, récupération de ballon assez haute, essayer d’aller vite vers le but, c’est quand même là-dessus qu’on va partir. » affirme notre journaliste.

Un mercato bousculé ?

Bien que Longoria semble comme toujours assez confiant sur l’avenir, Nicolas Filhol craint le changement d’entraineur amène une instabilité, notamment sur le mercato de l’OM :

Nicolas Filhol, estime que cette instabilité au poste de coach va avoir des conséquences sur le mercato. « Maintenant tu peux aussi jouer ce football là avec un système de jeu différent et cela aura forcément des conséquences sur ton effectif qui a été modifié pour correspondre à ce que voulez faire Tudor. La réalité c’est que tu vas devoir encore changer ton mercato parce que tu changes de coach. Avec Tudor on savait déjà ce qui manquait comme poste, par rapport à ce qu’il voulait faire. Là tu vas avoir un coach qui va être légèrement différent forcément donc ça va changer encore plus ton mercato. Sur la construction je trouve que ce n’est pas arrangeant. »