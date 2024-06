OM : « Caché dans un parc pour enfants ! » L’anecdote de Sébastien Pietri face aux ultras du PSG !

Invités à participer à notre émission FCM live en présence de public, dimanche soir, l’ex duo mythique de OM TV Sébastien Piétri et Jean Charles de Bono en a profité pour se livrer. L’occasion de revenir sur des moments marquants de leur carrière et de raconter la fois où ils se sont retrouvés nez à nez avec des supporters du PSG…

De nouveaux réunis ! Les deux voix mythiques de l’OM TV, Sébastien Piétri et Jean-Charles De Bono, étaient présents lors de notre émission live en public, dimanche soir. Pendant deux heures, l’ancien duo en a profité pour revenir dans le temps et nous livrer quelques anecdotes. Notamment une où Sébastien Pietri raconte la fois où ils se sont fait pourchasser par des ultras à Paris !

A lire : Mercato : L’OM coincé avec Mbemba ?

« On a fini à 150 mètres du stade, dans un parc pour enfants ! »

Le duo OM TV reformé ! 😍

La folle anecdote de Sebastien Pietri avec @charles_debono en déplacement à Paris 😅#OM #TeamOM #PSGOM

C’était hier soir lors du FCM Live en public place des canailles à Marseille

–> https://t.co/2aMdamrnT3 pic.twitter.com/GzaixdGGox — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 3, 2024

« On a eu la chance d’aller à Paris, au Parc des Princes, raconte Sébastien Pietri sur le plateau du FCM live. Je ne faisais pas trop de déplacement mais je pars avec Jean-Charles et il me dit : à Paris, fais gaffe ! Il vaut mieux qu’on se fasse déposer par le taxi devant la montée des marches. Je lui dis alors : « Jean Charles, fais moi confiance, je connais un peu le Parc, on va se faire déposer à bord le taxi, il n’y aura pas de soucis ». Il me dit, « non non, tu vas voir ». Je lui dis « mais non laisse moi là ». Le taxi nous dépose, on fait deux mètres, je ferme la porte et je paye le taxi et là j’entends : « Pietri ! T’es pas à Marseille ici avec De Bono. On va vous tuer ! ».

Escortés par les CRS

« On se retourne et là on voit 15 supporters parisiens ultras. Jean-Charles se tourne vers moi pour me dire « on est mal » ! Je lui dis de ne pas s’inquiéter, que je vais gérer la situation. La je les vois alors s’avancer vers nous et là, on a couru ! On a couru, couru pour terminer à 150 mètres du stade, dans un parc pour enfants. C’est une compagnie de CRS qui est venu nous récupérer. Un d’eux était de Marseille et nous dit : « Mais qu’est ce que vous foutez là ? » Je lui ai répondu que le taxi nous avait déposé là. Après, il nous a escorté pour monter tout en haut de la tribune. Donc voila, il nous est arrivé cela et également, une autre fois, on s’est fait taper par des supporters de Nice. »