OM – Caleta-Car a trouvé un allié ! : « Depuis quand un joueur est obligé d’accepter des offres qui ne lui conviennent pas ? »

Tandis qu’il ne souhaiterait pas quitter l’Olympique de Marseille au vu des propositions qui lui ont été soumises cet été, le défenseur croate Duje Caleta-Car pourrait être puni par le club. Une décision qui révolte le consultant de RMC Stephen Brun…

Pablo Longoria a eu beaucoup de mal à vendre des joueurs lors de ce mercato estival. Après l’échec Bouba Kamara, qui pourrait rester une saison de plus à l’OM, Caleta-Car semble aussi prendre ce chemin. Un choix que le président de l’OM ne digère. Et pourrait sanctionner. Toutefois Stephen Brun rétorque sur RMC cette décision qui lui parait injuste.

« Depuis quand un joueur est obligé d’accepter des offres qui ne lui conviennent pas parce que le club paye une stratégie économique désastreuse ces derniers temps. Quand tu n’es plus désiré, tu t’en vas ? C’est n’importe quoi. Ce n’est pas le premier à ne pas vouloir quitter un club. On lui a proposé Liverpool et donc quand l’OM ne voulait pas, ça ne marche que dans un sens ? Le joueur a décidé de ce qu’il va faire avec son contrat » Stephen Brun – Source : RMC (04/09/21)