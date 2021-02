OM : Caleta-Car fait passer un message aux supporters marseillais !

En conférence de presse ce mardi avant la réception de l’OGC Nice, Duje Caleta-Car s’est exprimé sur les tensions actuelles avec les supporters. Il leur demande de soutenir les joueurs.

« J’ai un message pour les supporters. Le plus important c’est d’être unis. Les supporters ont besoin du club et inversement. Il faut avancer main dans la main pour améliorer les choses et traverser de la meilleure façon possible les prochains défis qui nous attendent. » Duje Caleta-Car – Source : Conférence de presse (16/02/21)