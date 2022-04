OM : Caleta Car peut-il s’en remettre ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné 3-2 face au Feyenoord lors de la demi-finale aller de Ligue Conférence. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta Car, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille était prévenu, Feyenoord allait proposer un gros pressing. La clé du match était donc la qualité technique dans la sortie de balle afin de contourner les attaquants néerlandais. De façon surprenante, les olympiens ont rapidement affiché de la fébrilité, Saliba a raté un contrôle, puis une passe, Rongier aussi, Kamara a mal assuré sa transmission, Luan Peres s’est vite fait surprendre dans son dos. Un début de match raté face à l’énorme pressing des locaux et une grosse occasion manquée par Dresser, mais en contre Payet trouve parfaitement Dieng en profondeur, l’attaquant perd son face à face avec le gardien. L’international sénégalais a une seconde chance dans la même position mais cette fois il ne cadre pas une nouvelle fois avec son mauvais pied. Ces deux ratés vont se payer cash, car Feyenoord va profiter des errements défensif pour se procurer des occasions et marquer par deux fois par Dresser et Sinisterra ! Saliba étant fautif sur le premier but, Rongier sur le second… Finalement c’est Dieng qui va relancer les olympiens d’une superbe frappe du droit, Puis Gerson va conclure une belle action collective qu’il avait initié. 2-2 à la mi-temps, les marseillais s’en sortent bien. Sampaoli voulait reprendre le contrôle du ballon en faisant rentrer Gueye, mais l’OM a encaissé le 3-2 au bout de 10 secondes sur une erreur de passe de Caleta Car offrant un doublé à Dresser. L’OM aurait pu égaliser, Dieng, Milik et Payet ont eu des occasions, mais Feyenoord a eu aussi deux possibilités sans réussir à battre Mandanda…

En difficulté dès le début de la rencontre, Caleta Car a sombré en seconde période avec ce but offert. Il a semblait perdu par la suite, Sampaoli l’a sorti…

A lire : OM : L’inquiétude de Sampaoli !

La note de Duje Caleta Car : 2/10

Son appréciation FCM

Caleta Car peut-il s’en remettre ?

En difficulté comme ses deux compères en défense Saliba et Peres, l’international croate n’a pas été aidé par ses milieux peu disponibles et pas précis techniquement. Il s’est complétement raté dès l’engagement de la seconde période avec une passe en retrait pour Mandanda pas assez appuyée, qui coûte le but du 3-2. Cette erreur l’a touché mentalement, car DCC a ensuite était complétement perdu. Il a enchainé une relance plein axe rendu à l’adversaire et des passes en touche. Sampaoli n’a pas longtemps hésité et l’a remplacé par Harit (69′). La question est de savoir s’il doit être relancé face à Lyon dimanche ou si le joueur doit digérer ce match et surtout le fait d’avoir plongé mentalement…

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Il avait été le défenseur marseillais le plus solide, ou en tout cas le moins inquiétant, de la première période, où sa lecture du jeu lui avait permis de dégager quelques ballons chauds. Mais il a plombé son match dès le retour des vestiaires, avec une passe en retrait terrible vers Mandanda qu’il pensait peut-être trouver plus haut, mais il suffisait de jeter un coup d’oeil (46e). Cette énorme bourde a coûté la défaite et l’a fait sortir de la soirée, et il a plongé ensuite, commettant d’autres erreurs inquiétantes en relance avant d’être sorti par Sampaoli, remplacé par HARIT (69e). Maxifoot 1/10 Un cauchemar pour le défenseur central croate. Trop laxiste sur la belle action de Sinisterra qui mène à l’ouverture du score, il offre le troisième but à Dessers au bout de 9 secondes après la pause. Il a manqué plusieurs relances faciles qui auraient pu faire encore plus mal à l’OM. Un match terrible pour le vice-champion du monde. FootMercato 2.5/10 Le numéro 15 des Phocéens s’est rapidement illustré dans cette demi-finale aller. Bien positionné sur le débordement de Nelson, il repoussait le danger sur le centre de l’ailier anglais (5e) mais à l’image de ses partenaires, il a ensuite beaucoup souffert. Pris par la vivacité des attaquants du club batave, souvent appelés en profondeur, le Croate peinait à imposer ses qualités physiques et se retrouvait régulièrement pris de vitesse. Symbole d’une prestation piteuse, DCC commettait l’irréparable dès le retour des vestiaires offrant, d’une passe en retrait trop molle, le doublé à Dessers (46e). Une nouvelle fois coupable d’une erreur de relance avant de sortir… 90Min 2/10 Duje Caleta-Car est constamment pris dans son dos et n’a pas pu contenir la fougue de l’attaquant néerlandais. Une absence de retour défensif inquiétante dans un premier temps. Ensuite, le retour de Peres à ses côtés lui a permis de mieux gérer la profondeur. Dès le retour des vestiaires, le « DCC » a condamné son équipe. Une passe en retrait manquée dès les 9 premières secondes de ce second acte. Il s’est rattrapé sur une belle intervention pour sauver un but tout fait. Puis, Caleta-Car s’est encore loupé sur une relance ratée. Sampaoli l’a vite sorti. Au vu du résultat, il a tué son équipe.

Feyenoord – OM (3-2) : Marseille craque sous la pression !!

;