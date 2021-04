OM : « Caleta-Car ? Une attitude INACCEPTABLE ! »

L’Olympique de Marseille n’a pas pu ramener mieux qu’un petit point face à Montpellier hier soir (3-3). Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta-Car sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de confirmer sa victoire de la semaine passée à domicile face à Dijon. Malheureusement, les olympiens ont été accrochés 3 buts partout face au voisin montpelliérain hier soir. Tandis que les marseillais avaient été rejoints quelques minutes plus tôt (2-2), Duje Caleta-Car s’est rendu coupable d’une énorme semelle sur le milieu de terrain Junior Samba à l’heure de jeu. Un rouge direct logique. Qui a toutefois pénalisé son équipe, et sûrement coûté les trois points de la victoire…

Que dire de cette faute grossière sanctionnée d’un carton rouge? Caleta-Car n’avait pas à intervenir de la sorte sur Sambia après l’heure de jeu. L’OM n’était pas en danger sur le débordement du latéral droit et aurait pu annihiler cette attaque. Une attitude qui correspond bien à l’état d’esprit agressif du Croate depuis son non-départ à Liverpool… Le défenseur central revenait tout juste de suspension et va une nouvelle fois manquer un match. Ou plus, réponse ce mercredi soir après la réunion de la Commission de Discipline.