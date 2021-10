OM : Caleta Car, une carte à jouer ?

lL’Olympique de Marseille s’est largement imposé 4-1 face à Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta Car, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Lorient en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Les olympien ont pourtant offert l’ouverture du score aux bretons suite à une perte de balle évitable de Kamara et une faute naïve de Peres offrant un penalty. Mais les hommes de Sampaoli ne se sont pas affolés et ont réussi à se relancer grâce à Kamara. Payet a éclairé le jeu, Guendouzi s’est offert un doublé et Milik a marqué son premier but de la saison. Une victoire rassurante avant d’aller à Rome jouer un match décisif face à la Lazio et bien évidement la reception du PSG ce dimanche. Titulaire surprise dans l’axe de la défense à la place de Balerdi ou Alvaro, Duje Caleta Car n’a pas accéléré le jeu mais s’est montré plutôt rassurant…

La note de Duje Caleta Car : 5.5/10

Son appréciation

Caleta Car, une carte à jouer ?

C’était la surprise de la composition de Jorge Sampaoli, Duje Caleta Car a joué dans l’axe de la défense à 3. L’international croate a clairement besoin de rythme, il a une fâcheuse tendance à faire trop de touches de balle avant de faire sa passe, mais par contre ce dernier a été sobre et rassurant. Remplaçant depuis le début de la saison, l’ancien défenseur de Salzbourg grapille du temps de jeu et son application semble plaire à son coach. Peut-il s’imposer dans le onze ou cette exposition est aussi un choix mercato ?

Les notes des médias