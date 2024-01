OM – CAN : Le Maroc assure ! Ounahi décisif !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La CAN a débuté il y a quelques jours, 7 Marseillais y participent ! L’aventure débutait ce mercredi pour le Maroc d’Ounahi et Harit ! Les lions de l’Atlas se sont facilement imposés 3-0 face la Tanzanie !

Le Maroc s’est imposé 3-0 face à la Tanzanie, réduite à 10 en seconde période. Azzedine Ounahi était titulaire au milieu et a marqué le deuxiéme but d’une belle frappe à ras de terre après un appui sur Adli. Harit a remplacé Ziyech à la 81e minute.

La CAN a emporté quelques Marseillais en Côte d’Ivoire pour défendre les couleurs de leur pays ! Si pour Ndiaye, Sarr et Gueye, l’aventure a débuté de la meilleure des manières avec une victoire 3-0 face à la Gambie, le Maroc d’Ounahi et Harit va affronter la Tanzanie. Ce sera ce mercredi soir à 18h, à suivre sur beIN Sport 1.

Pour suivre les débuts de Chancel Mbemba, il faudra seulement patienter la fin du match du Maroc et rester sur beIN Sport 1 ! La rencontre du défenseur de l’OM sera à 21h contre la Zambie pour l’ouverture de leur CAN. Pour rappel, les deux nations sont dans le même groupe et devrait s’affronter le 21 janvier à 15h !

Groupe C : Cameroun, Sénégal

1re journée – 15 jan. Sénégal 3-0 Gambie Cameroun 1-1 Guinée

2e journée – 19 jan. Sénégal 18h00 Cameroun 3e journée – 23 jan.

Gambie 18h00 Cameroun Guinée 18h00 Sénégal

Groupe F : Maroc, RD Congo

1re journée – 17 jan. Maroc 18h00 Tanzanie RD Congo 21h00 Zambie 2e journée – 21 jan. Maroc 15h00 RD Congo 3e journée – 24 jan. Tanzanie 21h00 RD Congo Zambie 21h00 Maroc