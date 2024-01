OM / CAN : Le Sénégal fait 100%, le but d’Iliman Ndiaye !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

3/3, le Sénégal a réalisé un début de CAN parfait avec 3 victoires en 3 matches avec pour finir un 2-0 face à la Guinée. Les internationaux de l’OM Pape Gueye et Ismalila Sarr étaient titulaires, Iliman Ndiaye est entré en jeu et s’est offert un but !

Tout s’est joué en seconde période dans cette rencontre. À la 60e minute, sur un coup franc, Abdoulaye Seck reprend à bout portant de la tête et ouvre le score. Puis en fin de rencontre, c’est le marseillais Iliman Ndiaye qui s’offre un joli but d’une frappe bien placée.