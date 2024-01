OM / CAN : Mbemba veut faire retomber la pression

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le RDC s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN aux dépens de l’Egypte, le capitaine congolais Chancel Mbemba s’est exprimé en zone mixte sur la polémique avec le Maroc qui n’en finit pas…

Interrogé après la qualification de sa RDC, Chancel Mbemba a tenté d’apaiser les tensions avec le Maroc après son clash avec Regragui. Il a d’abord fait savoir qu’il ne voulait pas en parler avant de préciser. « Je passe mes étés à Marrakech avec ma femme et mes enfants. Aimez-vous le Maroc et les Marocains ? Tout le monde, si je pars en vacances au Maroc avec mes enfants… » Le Maroc va tenter de se qualifier aussi pour les quarts de finale de la CAN mardi soir face à l’Afrique du Sud.

Suite aux propos de Mbemba en zone mixte (voir ci-dessous), Walid Regragui s’est senti attaqué, il a confié à l’Equipe qu’il avait demandé à son homologue Sébastien Desabre de faire venir le défenseur marseillais. « J’ai dit à Desabre : « Ramène-le moi, il pète un câble, il raconte n’importe quoi ! Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu’il s’est passé. Et voilà ce qu’il s’est passé… Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : « Mais pourquoi tu me parles comme ça ? » Et là, il regarde ailleurs, genre « je ne te serre pas la main ». Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens. Je lui ai dit : « Tu te la racontes ! » Et il me dit : « Tu m’as traité de con ! » Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça, même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même. »

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Chancel MBemba a donné sa version des fait suite à la bagarre générale déclenchée à la fin du match entre le Maroc et le Congo ce dimanche :

« Je n’ai pas besoin de trop parler mais le plus important, c’est la justice de Dieu. Je ne suis pas parfait mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Le respect est réciproque. Moi je respecte le coach, les grands messieurs, » a ainsi déclaré le joueur de l’OM avant de poursuivre :

« Je respecte les coachs mais on a coupé la vidéo à la télé », a-t-il ajouté. « Je n’ai pas besoin de balancer, j’ai pris le temps de glorifier mon Dieu. C’est le plus important, je garde mon silence, je suis comme ça, tout le monde connaît Chancel, mais je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un. Je ne suis pas un super joueur mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir du coach… » Mais que lui a dit Regragui? « Je ne sais pas… Lui-même va parler. »