OM – CAN : Ounahi, Harit, Mbemba… Quelle heure et quelle chaîne TV pour suivre le Maroc et la RD Congo?

La CAN a débuté il y a quelques jours, 7 Marseillais y participent ! L’aventure débute ce mercredi pour le Maroc ainsi que la République Démocratique du Congo !

La CAN a emporté quelques Marseillais en Côte d’Ivoire pour défendre les couleurs de leur pays ! Si pour Ndiaye, Sarr et Gueye, l’aventure a débuté de la meilleure des manières avec une victoire 3-0 face à la Gambie, le Maroc d’Ounahi et Harit va affronter la Tanzanie. Ce sera ce mercredi soir à 18h, à suivre sur beIN Sport 1.

Pour suivre les débuts de Chancel Mbemba, il faudra seulement patienter la fin du match du Maroc et rester sur beIN Sport 1 ! La rencontre du défenseur de l’OM sera à 21h contre la Zambie pour l’ouverture de leur CAN. Pour rappel, les deux nations sont dans le même groupe et devrait s’affronter le 21 janvier à 15h !

Groupe C : Cameroun, Sénégal

1re journée – 15 jan. Sénégal 3-0 Gambie Cameroun 1-1 Guinée

2e journée – 19 jan. Sénégal 18h00 Cameroun 3e journée – 23 jan.

Gambie 18h00 Cameroun Guinée 18h00 Sénégal

Groupe F : Maroc, RD Congo

1re journée – 17 jan. Maroc 18h00 Tanzanie RD Congo 21h00 Zambie 2e journée – 21 jan. Maroc 15h00 RD Congo 3e journée – 24 jan. Tanzanie 21h00 RD Congo Zambie 21h00 Maroc