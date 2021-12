OM – Cannet-Rocheville (4-1) : Milik et Henrique qualifient Marseille !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche face Cannet-Rocheville au Vélodrome lors des 32e de finale de la Coupe de France (4-1). Jorge Sampaoli a fait de gros changements tactiques pour cette rencontre. Milik s’est offert un triplé.

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Mandanda – Lirola Alvaro Balerdi Amavi – Gueye Guendouzi – Harit Payet De La Fuente – Milik

Le Match

Jorge Sampaoli a choisi d’aligner une défense totalement inédite cette saison avec de nombreux changements en alignant Mandanda, Alvaro, Balerdi, Amavi et Lirola. Milik (10′) et Lirola (13′) ont eu deux occasions d’ouvrir la marque dans une entame de match plutôt maîtrisée par les olympiens. L’OM semble toutefois jouer un peu trop facilement et ne net pas suffisamment d’intensité pour faire réellement souffrir cette équipe de National 3 qui sur une phase de contre attaque rapide va filament punir les marseillais. Lancé dans la vers la surface Coré ne tremble pas et trompe du droit Mandanda pour ouvrir le score (0-1, 17′)

Milik rate dans la foulée une belle occasion de revenir rapidement au score. La frappe de l’attaquant polonais est sauvée sur la ligne 18′ par un défenseur. Juste avant la pause alors que Marseille pousse pour revenir, Konrad est fauché dans la surface de réparation, offre un pénalty à l’OM et provoque l’expulsion du défenseur. Milik transforme l’offrande et remet les deux équipes à égalité (1-1,45).

Les hommes de Sampaoli semblent bien plus déterminés dès le retour des vestiaires et se procurent ainsi trois occasions franches coup sur coup dont une tête de Milik heurtant la barre transversale (44′).

A 10 contre 11 le Cannet est acculé contre son but, et ne parvient plus à ressortir le ballon. Milik réalise donc logiquement le doublé du plat du pied sur une belle passe décisive de Guendouzi (57′, 2-1)

Luis Henrique va lui aussi inscrire un joli but sur un nouveau service de Guendouzi. Le brésilien marque ainsi son tout premier but sous les couleurs de l’OM. Pour conclure, Milik s’offre un triplé dans les arrêts de jeu (4-1, 90′). Marseille se qualifie ainsi pour les 16e de finale de la coupe de France.