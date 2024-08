OM : Carboni détaille son poste préférentiel !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présenté à la presse ce mercredi en direct du centre RLD, Valentin Carboni a été interrogé sur son systéme et poste préféré.



Interrogé sur son système et son poste préféré, Valentin Carboni a été précis. « Les système que je préfère c’est le 4-2-3-1 ou le 4-3-3. Je peux joueur derrière l’attaquant ou sur le côté mais je préfère jouer derrière l’attaquant. Après je jouerai là où le coach m’utilisera. J’ai pris un coup à l’entraînement mais je pense que ce n’est rien de grave et que je serais disponible samedi. De ce que j’ai vu sur les premiers jours, je pense qu’il y a un bon groupe et tout se passe bien pour moi jusqu’à maintenant. »

Je préfère jouer derrière l’attaquant — Carboni