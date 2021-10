OM: Cardoze confirme un nombre d’abonnés record !

Privés de stade Vélodrome pendant un an et demi à cause de la pandémie de Covid-19, le retour des supporters de l’OM est une bouffée d’oxygène pour le club. Il se pourrait même que l’Olympique de Marseille, arrive à battre un record concernant le nombre d’abonnés…

Le bon début de saison de l’Olympique de Marseille a eu de quoi ravir les supporters marseillais, même si les résultats sont moins bons depuis quelques matchs. Un jeu flamboyant, une équipe conquérante, et un entraîneur qui colle parfaitement à l’image de la ville. Tous les ingrédients sont réunis afin de passer des formidables soirées au stade Vélodrome. Et l’enceinte marseillaise, devrait être garnie cette saison…

En effet, dès le premier jour, le 20 septembre, d’après les informations de RMC, l’OM avait enregistré 10 000 abonnements sur une seule journée. Un dirigeant olympiens avait témoigné : « Quasiment du jamais-vu. « . Depuis le début de saison, l’ambiance au stade Vélodrome est à la hauteur du jeu proposé sur le terrain, et elle ne devrait pas s’atténuer avec la réception de Lorient le 17 octobre prochain, où un hommage à Bernard Tapie pourrait voir le jour.

Alors que la campagne s’est achevée jeudi dernier, le club avait décidé de la prolonger jusqu’a ce dimanche 10 octobre, il se pourrait que les résultats récents n’ont pas eu d’impact sur cette dernière. Interrogé par Sportune, Jacques Cardoze pense que l’objectif des 35 000 abonnés sera atteint, ce qui ferait en moyenne 50 000 supporters par match, d’après lui.

Nous sommes en train de battre des records cette année– Cardoze

« Nous sommes en train de battre des records cette années, car au-delà des résultats, l’esprit que dégage cette équipe stimule. Pablo, Jorge , et les joueurs forment un assemblage cohérent. On sent bien qu’ensemble ils sont une même équipe, à laquelle s’y ajoute également, le staff administratif. Je pense que nous devrions atteindre les 35 000. Ce qui va nous permettre d’être quasiment, à 50 000 spectateurs en moyenne, à chaque match. Je pense que les gens sont sensibles, à l’esprit de jeu que développe Jorge Sampaoli, un jeu extrêmement vertical, spectaculaire et beau à voir. Pour moi, c’est ça le football, c’est ça Marseille. J’ai les yeux qui pétillent, si je le ressens, je suppose que d’autres le ressentent. » Jacques Cardoze— Source: Sportune (05/10/21)