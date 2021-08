OM : Cardoze dézingue Estrosi et remet les choses au clair concernant la femme de Rivère !

Jacques Cardoze a été interrogé par le journal L’Equipe sur ce qu’il s’est passé dans les tribunes présidentielles ce dimanche face à l’OGC Nice. Le directeur de la communication a remis les choses au clair.

Ce mardi dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Jacques Cardoze a livré sa version des faits qui se sont déroulés dans la tribune présidentielle lors du match face à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera.

Les propos de M. Estrosi sont inadmissibles, scandaleux et mensongers — Cardoze

Selon le nouveau directeur de la communication du club, Christian Estrosi a inventé une bonne partie de ses accusations. Il a notamment expliqué ce qu’il s’est passé entre la femme du président Jean-Pierre Rivère et Pablo Longoria.

« Je suis outré par les propos de M. Estrosi, qui devrait avoir honte du dispositif mis en place dimanche soir, pas à la hauteur de l’enjeu. Le fait qu’il ne mesure pas la dangerosité et le risque d’un match comme celui-là, cela me paraît plus grave que les péripéties de cours d’école de la tribune présidentielle. Les Niçois éludent le principal problème, qui est que leur stade n’était pas à la hauteur. Quand je vois M. Rivère dire qu’avec les filets, Nice aura un stade sécurisé, cela veut bien dire qu’il ne l’était pas, et qu’il y a eu une faille gigantesque dimanche soir. Je trouve honteux et irrespectueux que l’on fasse porter la responsabilité à M. Longoria. Les propos de M. Estrosi sont inadmissibles, scandaleux et mensongers. » Jacques Cardoze – Source : L’Equipe (24/08/21)

On ne peut pas laisser Longoria se faire salir comme cela — Cardoze