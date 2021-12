OM : Cardoze exige que RMC s’excuse, Riolo lui répond !

À la suite de l’émission de RMC « Rothen s’enflamme » avant-hier à la radio, le consultant éponyme et le journaliste Gilbert Bisbois se sont rendus coupables d’un manque de respect évident envers Alvaro selon le directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze. Si ce dernier exige que RMC présente ses excuses, cela n’a pas l’air de plaire à Daniel Riolo…

Avant-hier, au cours de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, les journalistes Jérôme Rothen et Gilbert Brisbois ont commenté la faute d’Alvaro sur l’attaquant nantais Kolo Muani. Et les deux ont estimé qu’il s’agissait d’un comportement de « double-garce » et de « double-salope ». Des propos qui restent en travers de la gorge de Jacques Cardoze.

(2) @OM_Officiel demande à RMC de formuler des excuses publiques à @AlvaroGonzalez_ et que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces propos. Le club se réserve le droit de porter l’affaire devant les tribunaux » — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) December 4, 2021

Cardoze demande des excuses publiques à RMC…