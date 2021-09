OM: Cardoze tape du poing après les incidents à Angers

Ce mercredi, des nouveaux incidents ont éclaté entre supporters à Angers. Certains membres du parcage marseillais se sont battus contre des Angevins au coup de sifflet final.

A la fin du match nul 0-0 entre l’OM et Angers au stade Raymond-Kopa, une bombe agricole aurait été lancé au milieu du parcage olympien. Des supporters marseillais sont descendus du parcage visiteur pour se diriger au bas du virage, où se trouvaient des fans angevins. La sécurité est intervenue pour maîtriser la situation mais c’était trop tard.

Directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze a déploré ces incidents :

Il faut que les gens soient responsables– Cardoze

» C’est une grande stupidité que personne ne puisse être responsable. On est tous sanctionnés. Six clubs et trois terrains sont concernés. Il faut que les gens soient responsables. On a été privés de football pendant quinze mois et les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire qu’ils ne viennent assister qu’à du football. On n’a pas à aller voir les joueurs, on doit protéger les joueurs. Je ressens surtout une grande tristesse et une grande stupidité de la part de ceux qui commettent des actes comme ça. Ce n’est pas acceptable. Il n’y a pas un stade, pas une équipe. C’est une responsabilité collective. Cela commence à faire tâche d’huile. Tout le monde doit être responsables. » Jacques Cardoze – Source: Conf (22/09/21)

Des supporters d’Angers arrivent à venir au parcage Marseillais se battre et jeter des projectiles. Ensuite la sécurité est complètement débordée. #SCOOM pic.twitter.com/LS4epbq5oi — Captain Marseillais (@BisCaptain) September 22, 2021

Les Marseillais viennent en découdre avec les Angevins #SCOOM pic.twitter.com/JpsfjTVTkf — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) September 22, 2021