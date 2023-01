OM : Carton rouge de Turpin en 2020… Des supporters marseillais condamnés !

Des supporters marseillais l’ont déjà compris à leur dépend, il ne faut pas insulter ou menacer y compris sur les réseaux sociaux ou internet. Après des garde à vue pour plusieurs supporters suite à des menaces envers l’ancien président Eyraud, ce sont jeunes supporters marseillais qui ont été condamnés pour des insultes envers un arbitre.

En effet, selon le média Le Bien Public, 17 personnes ont été identifiées pour avoir insulté l’arbitre Clément Turpin par email. Seul les trois hommes ayant refusé de plaider coupables ont été sanctionnés. Cela remonte à décembre 2020 et le match Rennes – OM, Pape Gueye était exclu par Clément Turpin. Une décision peu apprécié du côté des supporters marseillais, trois jeunes âgés de 20 à 25 ans ont donc écopé d’une amende pour l’avoir insulté par mail.

Condamnés à payer 651€ et 1500€ avec sursis !

Ces trois personne ont été condamné à une amende de 1500 euros avec sursis et 250 euros à verser à l’arbitre au titre du préjudice moral, 1 euro symbolique au syndicat des arbitres, 200 euros pour compensation des frais de justice de Turpin et 200 euros pour leurs frais de justice. Le quotidien local indique que la mère de l’officiel a également reçu des insultes.

André Villas-Boas était revenu sur cette défaite face à Rennes au micro de Canal +. Après une série de 13 matchs sans défaite à l’extérieur, l’OM s’était incliné à 10 contre 11 face au Stade Rennais. L’exclusion de Pape Gueye est survenue alors que Marseille menait 1-0… et cela avait été un tournant négatif de la saison.

Le carton rouge à changé le match – André villas-boas

« On a demandé à l’arbitre de regarder le VAR. Il n’a pas été très intéressé. On était bien dans le match, on maîtrisait le ballon. On a essayé de tenir le score, ils ont continué de pousser, c’est mérité pour eux et dommage pour nous. Surtout le deuxième but sur coup-franc. (…) Le carton rouge pour Gueye a changé le match. Il ne peut pas voir qui est derrière lui. On était très bien dans le match. C’est injuste. Je ne remets rien en question à 10 contre Rennes, c’est difficile. C’est dur parce qu’on était bien dans le match, on maitrisait le ballon, mais à 10 ils ont poussé et c’est dommage pour nous. C’est une défaite mais félicitation à l’équipe. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (16/12/2020)