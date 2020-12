OM : Un réel problème de cartons ?

Suite aux deux cartons jaunes reçus par Pape Gueye face à Rennes, et donc à l’exclusion du milieu de terrain olympien par Monsieur Turpin, le club dénonce les sanctions répétées à l’encontre des joueurs marseillais…

Comme André Villas-Boas qui l’a fait savoir en conférence de presse mercredi à Rennes (voir ci-dessous), l’OM estime être trop souvent sanctionné de cartons jaunes. Le club a donc publié via ses réseaux sociaux les statistiques des cartons jeunes. L’OM est plus sanctionné que Rennes, Lille ou Lyon cette saison avec 23,23% de fautes sanctionnées par un carton jaune (la moyenne de Ligue 1 étant d’environ 16%). De plus le club souligne l’augmentation de ce pourcentage depuis plusieurs saisons…

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐣𝐚𝐮𝐧𝐞𝐬 rapportés au nombre de 𝐟𝐚𝐮𝐭𝐞𝐬 pour tous les clubs de @Ligue1UberEats sur 4️⃣ ans pic.twitter.com/yg7RnK0YuO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 17, 2020

L’OM, avec et sans moi, continue à être l’équipe la plus sanctionnée de cartons — Villas-Boas

« C’est vrai que l’expulsion change tout le match. C’était notre meilleur joueur, il était impressionnant. Je suis très déçu avec l’arbitre, ce n’était pas rouge. Il n’avait aucune intention de faire mal à Niang, il ne savait même pas qu’il était là. Si on ne peut pas sauter pour gagner un ballon, je ne sais pas ce qu’on va faire du foot. Je ne sais pas si on manque de règlement, mais je ne sais pas si l’arbitre peut aller voir la VAR pour un jaune. C’est un détail important. Beaucoup de cartons jaunes pour une seule équipe. Un arbitre censé être le meilleur de France qui n’est pas au niveau qu’on attendait. Trop à laisser jouer les autres et tout contre l’OM. L’OM, avec et sans moi, continue à être l’équipe la plus sanctionnée de cartons. Vous qui aimez bien les statistiques, ça reflète, non pas un comportement contre l’OM, mais une habitude » André Villas-Boas – source : Conférence de presse à Rennes (16/12/2020)