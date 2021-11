OM : Ce ballon d’or en veut à Aulas !

Comme toujours, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas défend son club. Il demande des mesures fortes quand cela concerne les autres, beaucoup moins quand son club est visé. Un comportement que n’a pas apprécié JPP.

L’ancienne gloire de l’OM, Jean-Pierre Papin a donné son sentiment à la Provence. Il estime que JMA sait que son club est fautif et qu’il veut minimiser sa responsabilité. JPP demande des sanctions fortes…

M. Aulas sait que ce qui s’est produit est très grave, le club est responsable — Papin

« M. Aulas sait que ce qui s’est produit est très grave, le club est responsable, mais il a essayé de minimiser et a oublié le plus important : l’intégrité du joueur qui a subi un gros choc psychologique. Cet aspect-là prend le dessus… Malheureusement, il faudrait qu’il y ait du sang, tout le temps… Mais si on n’avait pas des abrutis qui jettent des bouteilles ou n’importe quoi d’autre, il n’y aurait pas de souci. La gravité de la blessure est moins importante que le geste ; c’est le geste qui compte. On en est arrivé à un point de non-retour. Il faut prendre des décisions drastiques. » Jean Pierre Papin – source : La Provence (23/11/2021)

De son côté, le patron du club lyonnais n’en démord pas, Ruddy Buquet voulait faire rependre le match et il compte bien faire rejouer cette rencontre. Alors qu’il demandait des retraits de points lors de précédents incidents, il estime que ce n’est pas comparable.

Bien sûr que l’on craint des sanctions — Aulas

« Il faut être d’une mauvaise foi évidente pour comparer les événements de Nice-Marseille, Montpellier-Marseille ou Lens-Lille. Nous sommes sur des envahissements de terrains, des bagarres, des interventions de cadres techniques des équipes qui viennent faire la police. Je reste favorable aux sanctions sévères, y compris en matière de retrait de points pour des envahissements de terrain ou bagarres, car c’est la seule décision qui peut faire arrêter des groupes de supporters. Mais, là, on est dans un cas différent car le groupe ‘Bad Gones’ se désolidarise de l’individu impliqué. Je ne suis pas certain que nous méritions un retrait de point sur cet épisode mais, si cela permet de faire progresser l’ensemble de la jurisprudence en matière de sécurité, il faudra alors regarder ce qui s’est passé depuis le début de saison et cela ne sera pas (seulement) un point qu’il faudra retirer (à d’autres). (…) Bien sûr que l’on craint des sanctions et mon rôle est de dire la vérité qui n’a pas été dite depuis dimanche. Je porterai d’ailleurs personnellement plainte contre ceux qui ont avancé des choses inexactes. On va défendre une plus grande rigueur de la part des instances mais on ne veut pas payer pour d’autres. S’il doit y avoir une sanction forte contre l’OL, il faudra des sanctions rétroactives et cohérentes à l’image des sanctions que l’on va nous infliger. Je n’imagine pas que l’on ne rejoue pas cette rencontre. Contre l’OM, Nice menait (1-0) et les incidents n’ont pas permis au match de reprendre et, déjà, Marseille ne s’était pas représenté sur le terrain. Le match a été à rejouer sur terrain neutre (1-1). Il ne peut pas y avoir de décision différente. » Jean Michel Aulas – source : Conférence de presse / France Info (22/11/2021)