OM: Ce cadre du Stade de Reims est confiant !

Ce dimanche l’OM affronte le Stade de Reims à l’extérieur en clôture de la 28e journée de Ligue 1…

Reims est une série de 12 matchs sans perdre en Ligue 1. Leur dernière défaite remonte au 21 décembre 1-2, contre Lens à domicile. L’OM devra se retrouver la victoire après le nul 2-2 contre Strasbourg le 12 mars. L’OM peut s’appuyer sur sa série de 6 victoires consécutives à l’extérieur en Ligue 1.

Le capitaine rémois Abdelhamid est plutôt confiant :

Aller chercher la victoire– Abdelhamid

« Que ce soit Marseille, Monaco ou Les Herbiers, on travaille de la même façon, la préparation reste identique. On connait très bien l’adversaire. C’est une grosse équipe qui met de l’impact sur chaque duel et on est prêt pour ça ! Ce ne sont plus les mêmes équipes qui se sont affrontées au mois d’août, ce n’est pas la même dynamique. On va essayer de mettre en place notre jeu pour aller chercher la victoire. » Yunis Abdelhamid– Source: Conf de presse (17/03/23)

On va jouer une très grosse équipe de Marseille

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat. Au-delà de Balogun, qui est redevenu un homme providentiel, c’est l’effort collectif que je veux souligner. Est-ce qu’on vise la coupe d’Europe ? Il y a toujours des envies. On est compétiteurs et ambitieux mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille, par exemple. » Will Still – Source : l’Union (13/03/2023)