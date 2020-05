OM: « Ce club est vraiment exceptionnel »

Champion de France avec l’OM en 2010, Charles Kaboré est revenu sur la ferveur du peuple marseillais. Le burkinabé a accordé une interview à La Provence…

Le milieu de terrain burkinabé a marqué un but décisif dans la course au titre en 2010. Une superbe frappe face à Lyon après avoir réalisé une magnifique feinte. Joueur polyvalent, Charles Kaboré est resté très attaché à Marseille, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à La Provence.

Ce club a une âme– Kaboré

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Benedetto s’exprime sur l’arrivée d’un nouveau buteur !

« Surtout cette célébration au Vieux-Port ! C’était quelque chose de magique. On y est allé sans savoir qu’il y avait autant de monde. Pour une coupe de la Ligue, c’était comme un rêve. Ça nous a motivé encore plus pour être champions et voir ce que ça donnait derrière. Incroyable, magique ! Ce qu’il reste dix ans après ? Le plaisir de se retrouver comme en décembre dernier au Vélodrome avec Taiwo qui est toujours aussi fou, Mbia… L’OM est vraiment un club exceptionnel, ce club a une âme. » Charles Kaboré— Source: La Provence