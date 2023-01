OM: Ce consultant complètement fan de Tudor !

L’OM vient d’enchainer une huitième victoire de suite face au Stade Rennais. Troisième de Ligue 1 à 5 points du PSG, tout se passe bien du côté de Marseille en ce moment. Kevin Diaz, consultant pour l’after est en admiration devant le travail d’Igor Tudor…

Consultant pour l’After Foot sur RMC, Kevin Diaz a loué le travail d’Igor Tudor :

C’est l’équipe que tout le monde veut entrainer– Diaz

« En fait cette équipe, c’est l’équipe que tout le monde veut entraîner. Je veux voir un entraîneur qui me dit : « Ah non moi j’aime pas comment elle joue cette équipe. » Je ne comprendrais pas. Les mecs, tu as l’impression qu’ils sont tous impliqués. Tu n’en as pas un qui fait la gueule. Même Alexis Sanchez, il sort à la 60e minute, tu vois qu’il aurait bien aimé rester un peu plus. Ça tourne, ça défend… On voit les dernières minutes, tout le monde défend. Alors bien sûr, ce ne sont pas des joueurs qui vont jouer le top 5 en Ligue des Champions, dans les prochaines saisons, mais au contraire c’est le dépassement de fonction. Ce sont de bons joueurs qui y arrivent par leur implication. Et ça je ne vois qu’une personne à louer, en dehors de Pablo Longoria et son équipe, c’est Igor Tudor ! Parce que tu vois bien que c’est un général sur le côté. On a vu que tout le monde n’était pas fan de son management assez directif en début de saison ou de ce qu’il voulait proposer. Mais moi qui l’ai découvert vraiment cette saison, car je ne le suivais pas trop au Hellas pour être honnête, mais ce qu’il fait là, jusqu’au mois de février, c’est incroyable. Avoir réussi à récupérer cette équipe dans un état un peu groggy après le départ de Sampaoli, avoir imposé son style et avoir gagné ses joueurs… Même ceux qui n’étaient pas sûr, Guendouzi… Gerson, tu ne veux pas ? Retourne au Brésil. Ce que fait cette équipe, à l’image de ce que fait Lens ou Rennes dans un meilleur soir, c’est agréable à voir ! » Kevin Diaz— Source: RMC (21/01/23)

Pour Di Meco, Igor Tudor n’a pas été bien reçu, et aujourd’hui il est enfin apprécié à sa juste valeur.

Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli

« Je me régale à voir jouer l’OM. Ce qui me plait dans cette équipe-là, c’est que dès que ça perd le ballon, les joueurs veulent le récupérer. On chasse au pressing et à la récupération, on va vite. C’est un jeu très vertical au contraire de ce qu’on voyait l’an dernier avec cette possession et ce handball qui pouvait durer des heures et où il y avait deux occasions dans le match. Ce que fait l’OM cette année, ça me plait. Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli. On a été malpoli lors de son arrivée. Il a débarqué au Stade Vélodrome, personne ne le connaissait et on l’a sifflé comme un malpropre. Ce n’était pas de sa faute s’il y a des joueurs qui devaient partir. Il y en a quelques-uns qui doivent se la manger aujourd’hui, on a été indécent. C’est plus que de l’impolitesse. Cet entraîneur qui faisait bien jouer son équipe en Italie, il se trouve qu’il fait également bien jouer l’OM. » Eric Di Meco – Source: RMC (13/01/2023)