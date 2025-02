OM : Ce consultant de l’Equipe s’enflamme totalement pour Bennacer !

Suite au premier match d’Ismaël Bennacer avec le maillot de l’OM, le consultant de l’Equipe, Ludovic Obraniak, a délivré une analyse précise de la prestation du nouveau milieu de terrain.

Dès les premiers instants, Bennacer a impressionné par sa capacité à récupérer les ballons et à organiser le jeu, montrant des qualités de leader sur le terrain. Dans ses mots, Obraniak a déclaré : « Les ballons récupérés, l’importance dans l’organisation… on a tout de suite vu, avec des guillemets, l’OM a trouvé son Verratti. C’est-à-dire son leader technique de sa première relance. Ils ont les deux tauliers et maintenant le leader technique qui va ressortir tous les ballons. La petite passe par-dessus est très « verrattienne », cela m’a sauté aux yeux ! » Cette comparaison avec Verratti souligne l’impact immédiat du joueur, qui semble être le nouveau moteur de l’équipe.

L’OM a trouvé son Verratti

Les observateurs du championnat notent que cette performance s’inscrit dans une volonté de moderniser le jeu. La vision tactique affichée par Bennacer renforce la cohésion et la relance rapide du collectif. L’OM aspire à tirer profit de cette dynamique afin d’affronter les défis de la saison avec assurance. La qualité des passes et la précision dans la récupération sont des atouts majeurs pour l’équipe.



Ce premier match pourrait annoncer une nouvelle ère pour le club, où chaque action contribue à construire un jeu collectif efficace et harmonieux. Certains experts espèrent que Ismaël Bennacer continuera sur cette lancée pour consolider le niveau de performance et offrir à l’OM un avenir prometteur.