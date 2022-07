OM: Ce consultant prend la défense de Sampaoli

Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille ce vendredi. Un comportement que comprend le consultant RMC Walid Acherchour…

Le départ de Jorge Sampaoli de l’OM peut être justifié selon Walid Acherchour :

Si on se met à la place de Sampaoli, c’est compréhensible– Acherchour

« Si on se met à la place de Sampaoli c’est compréhensible. On est le 1er juillet, et il y a seulement Gigot qui avait déjà signé et le jeune Touré. Il avait déjà prévenu, il voulait aller en LDC avec de l’ambition. Il aurait pu patienter, mais quand t’entends Longoria qui te dit que le marché sera compliqué en employant le mot cadeau de Noel, tu le comprends. Tu as perdu Kamara, tu vas perdre Saliba, Payet devient vieux, tu te dis qu’après l’année que tu as traversé, repartir une saison avec des objectifs supérieurs c’est difficile. Pour lui, le challenge est démesuré, je préfère un coach qui part maintenant qu’un coach qui trouve des excuses à la fin de saison. » Walid Acherchour— Source: RMC (01/07/22)

De son côté, Courbis n’est pas aussi tendre que Walid Acherchour :

Ancien entraineur de l’OM, Rolland Courbis n’a pas apprécié que Jorge Sampaoli tourne le dos à son président le jour de la reprise. Il en a profité pour critiquer le comportement de l’Argentin au micro de RMC :

Longoria est assez malin pour ne pas lui faire de cadeau– Courbis

« Avec l’OM, on s’habitue à presque tout. Depuis un an et demi, on est habitué à ne plus être surpris avec ce gars là sur pas mal de choses. Même si on avait pu voir des signes lorsqu’il était inquiet du mercato, mais par curiosité j’attend de voir où il va aller. Car partir comme ça le jour de la reprise, il y a des choses qui ne se font pas. Surtout, qu’il n’y avait pas de problème puisqu’il était sous contrat. J’espère que l’OM ne lui fera pas de cadeau, Longoria est suffisamment malin pour ne pas lui faire trop confiance quand même. » Rolland Courbis— Source: RMC (01/07/22)