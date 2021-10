OM: Ce consultant ravit par Pau Lopez

Souvent critiqué, Pau Lopez a répondu sur le terrain ce dimanche face au FC Lorient (4-1) au stade Vélodrome. Le gardien de but a réalisé un match plus que correct…

Décrié pour avoir pris la place de Mandanda, Pau Lopez n’a pas encore conquis les supporters de l‘OM. Consultant pour But Football Club, Denis Balbir a encouragé le portier espagnol :

Il a rassuré– Balbir

« Sur ce match, Pau Lopez a aussi rassuré. Ce n’est jamais facile d’arriver et d’être le remplaçant désigné d’un joueur emblématique comme Steve Mandanda. Surtout que l’international français est poussé sur le banc et qu’on lui fait comprendre qu’il est au crépuscule de sa carrière. Jusqu’à présent, Pau Lopez suscitait beaucoup de scepticisme. Il faut dire qu’il n’a pas toujours été très net dans les matchs précédents. Contre Lorient, l’Espagnol a montré davantage d’autorité, de charisme. Ce qu’on attend à minima du gardien censé succéder à Mandanda. C’est important qu’il s’affirme vraiment car si la situation est difficile pour Steve Mandanda, elle l’était aussi jusqu’à présent pour Pau Lopez, arrivé de l’étranger et qui n’arrivait pas encore à séduire les supporters marseillais » Denis Balbir— Source: But Football Club (19/10/21)

L’arrivée de Pau Lopez au poste de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli a quelque peu bousculé la fin de carrière de Steve Mandanda. Actuellement, l’Espagnol n’est plus un concurrent mais bel et bien le numéro 1 dans l’esprit de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le coach argentin a expliqué pourquoi il a dû faire ce choix.

« Pau Lopez est arrivé blessé. C’était compliqué pour lui, à un poste où Mandanda avait une sorte d’exclusivité. Steve, face à cette obligation de résultat, et après cette année passée très stressante, on a pensé qu’il fallait qu’il arrête un petit peu, ça commençait à toucher un peu ses prestations. Pau Lopez est très bien aujourd’hui, Steve Mandanda aussi, cela donne une concurrence saine. Quand on retrouvera le vrai Steve Mandanda, il redeviendra un pilier de cette équipe. Et quand les deux seront à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/10/21)

Avoir quelqu’un comme Steve, qui est une telle légende de ce club, ça m’a énormément aidé — P.Lopez

En conférence de presse, le portier espagnol s’est confié sur sa relation avec Steve Mandanda. Il affirme que ça se passe très bien avec l’international français et qu’il reste malgré tout une légende du club qui l’a beaucoup aidé dans son adaptation à l’OM.

« J’ai une très très bonne relation avec Steve Mandanda, et je le remercie car il m’a beaucoup aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, ce n’est jamais facile. Et avoir quelqu’un comme Steve, qui est une telle légende de ce club, ça m’a énormément aidé. Et tout cette aide qu’il m’a apportée, ça en dit très long sur lui, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme et que capitaine de ce club. Quand je suis arrivé, ma priorité était de me remettre au plus vite de ma blessure à l’épaule, puis de faire le maximum pour être à disposition de l’entraîneur, a poursuivi le gardien olympien de 26 ans. D’ailleurs je le remercie pour sa confiance. Bien sûr que ça a été un peu plus difficile que prévu au début, en raison de cette blessure. Mais ça m’a donné un peu plus de temps pour mieux connaître mes coéquipiers, et j’ai découvert ce club incroyable et cette ambiance incroyable » Pau Lopez – source : Conférence de Presse (15/10/2021)