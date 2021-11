OM: Ce consultant regrette l’absence de Saliba chez les Bleus…

Malgré des belles performances sous le maillot de l’OM, William Saliba n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps qui lui a préféré Zouma ou encore Upamecano. Giovanni Castaldi ne comprend pas ce choix…

Lors de l’été dernier, Pablo Longoria a rénové en profondeur l’effectif de l’OM. Mais s’il y a une arrivée qui a le plus impacté le niveau de jeu des olympiens, c’est bien sûr celle de William Saliba. Comme l’en atteste sa récente performance de haut vol face au PSG, et son tacle salvateur sur Kylian Mbappé en tant que dernier défenseur, Saliba a sauvé à de maintes reprises l’Olympique de Marseille lors de ce début de saison. Pourtant Deschamps ne l’a pas sélectionné…

Triste de ne pas voir Saliba en équipe de France– Castaldi

« Triste de ne pas voir Saliba en équipe de France, a regretté le journaliste sur Twitter. Il mérite amplement sa place dans cette liste. Sur la forme actuelle, il est meilleur que Zouma et Upamecano. C’était une belle fenêtre pour le voir dans le groupe. » Giovanni Castaldi-– Source : Twitter (04/11/21)

Il s’agit de la faire revenir– Keown

« Il est arrivé à un moment difficile où il y a eu beaucoup de managers en peu de temps. Je ne vois pas nécessairement cela comme un problème. Il s’agit de le faire revenir et qu’il continue à croire qu’il est un joueur d’Arsenal. Ce message viendra du manager. Cette saison sera vraiment bonne pour lui, nous pouvons voir quel joueur de qualité il est. Avec un peu de chance, il aura une autre chance de prouver qu’il peut jouer dans l’équipe première. Si Saliba fera partie des plans d’Arteta la saison prochaine ? On aimerait le croire. Il faut que ce soit la situation idéale pour le manager qui a un travail difficile pour choisir les quatre de derrière. Il semble que Gabriel et White soient les deux principaux, mais Saliba se débrouille exceptionnellement bien. Il serait bon qu’il revienne, qu’il crée de la concurrence et qu’il rende les décisions difficiles pour le manager. Les meilleurs clubs ont cela, regardez Manchester City avec Laporte, Diaz et Stones. C’est pourquoi ils sont les champions actuels de la Premier League. » Martin Keown– Source: The Daily Mirror (02/11/21)