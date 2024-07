OM : Ce consultant RMC s’emballe pour De Zerbi et le club olympien !

Le consultant Kévin Diaz, consultant sportif pour RMC, est revenu sur l’attractivité de l’OM dans l’After Foot après la nomination de De Zerbi. Une signature possible selon lui grâce à l’histoire et à l’ambiance du club.

Interrogé sur l’attractivité de l’OM, le consultant pour RMC Kévin Diaz, est revenu sur la nomination de De Zerbi. » La porté de l’OM en France c’est quelque chose. On dit souvent que l’OM c’est un club particulier, même si les supporters parisiens et lyonnais vous diront que non, mais cela en est un. Aujourd’hui, tu as un des meilleurs entraîneurs au monde qui vient à Marseille. Mais pourquoi il vient ? Et bien il vient parce que le Vélodrome, l’atmosphère et l’engouement autour de ce club sont extraordinaires. Si c’est l’ambiance de Monaco je ne suis pas sûr qu’il vienne. »

» Ce club, il y en a très peu en France «

« Donc il vient, il l’a dit, pour l’ambiance, pour le potentiel et l’histoire de ce club. Et ensuite il y a des joueurs qui viennent uniquement car De Zerbi a choisi ce club. Mais ça, ça existe dans très peu de club au monde. Le centre du projet de l’OM aujourd’hui c’est l’ambiance qu’il y a au Vélodrome grâce à l’entraîneur, grâce aux joueurs etc… C’est pour ça que ce club il m’impressionnera toujours car il y en a très peu en France. »