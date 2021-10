L’Olympique de Marseille peut avoir des regrets après le match nul 0-0 concédé face au PSG à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Mais un joueur s’est détaché lors de cette rencontre, William Saliba. Pour Denis Balbir, il peut même prétendre à une place en Equipe de France…

L’Olympique de Marseille a regardé le PSG droit dans les yeux. Aligné comme stoppeur droit, William Saliba a encore été impressionnant dans ses interventions… De quoi impressionner Denis Balbir :

Saliba avait tout d’un crack il y a quelques temps — Balbir

« Du côté de l’OM (…), on a vu à quel point cette formation était généreuse. En dépit de la fatigue et des matchs qui s’enchaînent. Je voudrais à ce sujet mettre en exergue trois personnes côté phocéen. William Saliba, tout d’abord qui, s’il continue comme ça, pourra bientôt prétendre à quelque chose en Équipe de France. Je l’ai trouvé monstrueux face au PSG, même si je sais ce que ce joueur est capable depuis sa fin de formation à Saint-Etienne. Saliba avait tout d’un crack il y a encore quelque temps et je trouve qu’il est en train de confirmer à Marseille. J’aimerais aussi souligner la nouvelle bonne performance de Pau Lopez qui, contrairement à ce que je pensais au début, montre à quel point il mérite sa place de titulaire. Car outre Pau Lopez, ce qui était fort, il est aussi en passe de de remettre en selle Caleta-Car, ce qui était loin d’être gagné il y a quelques semaines. » Denis Balbir – Source: But ! (25/10/21)

La note de William Saliba : 7,5/10

Son appréciation

Saliba, le roc défensif sans option d’achat !

Il a une nouvelle fois été solide dans la défense olympienne. Mis à part sur l’occasion de Mbappé sortie par Pau Lopez en première mi-temps, le défenseur a été intraitable. Il s’est imposé dans les duels mais il a aussi su relancer proprement. Son tacle rageur en fin de match a été apprécié par le stade Vélodrome. Son épanouissement à Marseille est flagrant, reste à trouver un moyen de le conserver au delà de cette saison. Saliba est prêté sans option d’achat par Arsenal jusqu’en juin prochain…

Les notes des médias