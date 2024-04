OM : Ce dispositif qui ne tente pas Gasset et qui irrite ce consultant RMC !

Après la défaite ce vendredi soir face au LOSC, Lionel Charbonnier était sur RMC. L’ancien gardien reproche à Jean-Louis Gasset de ne pas tenter de jouer avec deux attaquants.

Avec les blessés et les absences, Jean-Louis Gasset doit bricoler à quelques postes, notamment en défense. Le coach français, qui avait super bien démarré son aventure à l’OM n’y arrive plus et les consultants commencent à se poser des questions sur sa gestion. Forcément, le dispositif du match face au LOSC est mis en lumière. Lionel Charbonnier qui était sur RMC ne comprend pas pourquoi certains éléments étaient sur le terrain et aimerait voir un système à 2 attaquants.

« Il récolte le mercato pourri, plus les blessés. Il doit faire avec ce qu’il a. Il faut être vraiment un sorcier pour s’en tirer. Quand tu vois que Luis Henrique débute le match… Il est fantomatique. Ounahi débute le match, il est fantomatique. Pourquoi il met Luis Henrique ? Moi, je ne sais pas. Il y a juste un truc qui m’embête chez Jean-Louis Gasset. C’est de ne pas jouer à deux attaquants », explique Lionel Charbonnier sur RMC.

La colère de Gasset

La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Prime Video :

« Quel sentiment ? La Colère. On avait l’opportunité malgré une saison en dent de scie de pouvoir espérer en ayant plus que six matchs. Mais on a donné le match, on a fait que des cadeaux, on a manqué des buts, on a été nul ! Contre Paris on avait mis les ingrédients pour faire douter une belle équipe donc j’étais frustré. Mais là ce soir on a été mangé dans les duels dans les trente dernières mètres. On a des situations de but en première mi-temps on doit les mettre On dirait qu’on a peur, je ne sais pas de quoi. Bien sûr qu’il manque des joueurs importants mais on ne les aura pas jusqu’à la fin de la saison et on va devoir jouer jeudi en coupe d’Europe avec ces mêmes joueurs donc il va falloir une rébellion. Ce soir c’est honteux de donner le match de cette manière a déclaré l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Prime au terme de la rencontre

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre