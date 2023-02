L’OM a battu Toulouse 3-2, à l’extérieur ce 19 février et reste dauphin du PSG à 5 points. Sur sa chaine YouTube Pierre Ménès (ex consultant Canal+) insiste sur la deuxième mi-temps de l’OM, bien plus aboutie que la première. A l’image d’un Nuno Tavares aux deux visages…

Ce n’est pas la première fois que l’OM rate sa première mi-temps

»Marseille avait 8 points de retard sur le PSG, avant d’affronter Toulouse et un de retard sur Monaco. Ce qui était toujours le cas à la mi-temps. Parce que les toulousains menaient 1-0 à la mi-temps sur un but d’avant centre de Dallinga. Ce n’est pas la première fois que l’OM rate sa première mi-temps et renverse tout en seconde. J’ai même envie de dire que c’est un classique marseillais. Ce qu’il y a d’extraordinaire avec cette équipe de Marseille, c’est cette puissance physique et cette confiance qu’elle a. Parce que c’est une équipe qui joue sans attaquant, à part Alexis Sanchez, mais qui papillonne beaucoup. Elle marque des buts. Chancel Mbemba qui égalise, était le joueur marseillais qui avait le plus de fois tiré au but. C’était son cinquième tir du match. C’est extrêmement étonnant. Nuno Tavares qui était totalement à l’envers, comme son équipe en première mi-temps, c’est totalement repris après le repos. Il a marqué ce troisième but. Juste après le but important d’Under. Qui dans un premier temps a été refusé pour un hors-jeu de position d’Alexis Sanchez qui faisait une action de jeu. Mais on s’est aperçu, bien joué la VAR, que Sanchez était couvert à ce moment là. Toulouse a beaucoup défendu. Elle n’a pas toujours bien exploité les nombreuses situations de contre qui ont pu s’offrir à eux. Mais le but d’Onaiwu donne à cette défaite des contours pas si désagréable que ça. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (20/02/2023)