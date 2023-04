OM : Ce joueur prêté enchaîne, bientôt 8M€ dans les caisses ?

Auteur d’un doublé avec Alméria contre Getafe, Luis Suarez rapproche son club du maintien et pourrait permettre à l’OM de renflouer ses caisses.

Actuellement prêté par l’Olympique de Marseille à Alméria, Luis Suarez continue de briller en Espagne. Le club de la banlieue de Madrid se déplaçait à Getafe ce mercredi dans un match déterminant pour le maintien. Les visiteurs se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Luis Suarez. Ces deux nouvelles réalisations du Colombien pourraient mine de rien faire les affaires du club phocéen.

À LIRE AUSSI : OM : Cet ancien joueur est cash « Marseille mérite plus que Lens »

Bientôt 8 M € grâce à Suarez ?

Le prêt de l’attaquant de 25 ans à Alméria est assorti d’une option d’achat de 8 Millions d’euros. Celle-ci s’activera automatiquement si Alméria se maintient en Liga la saison prochaine. Si celui-ci est encore loin d’être acquis, cette nouvelle victoire des Andalous leurs donnent de l’air puisqu’ils comptent désormais trois points d’avance sur la zone rouge. La lutte pour le maintien en Espagne s’annonce âpre jusqu’au bout : six équipes, dont l’Espanyol Barcelone et Valence, se tiennent en six points. Recruté par l’Olympique de Marseille pour 8 Millions d’euros l’été dernier, Luis Suarez n’a jamais réussi à s’imposer en Ligue 1. Pablo Longoria devra encore patienter pour savoir si le Colombien permettra à l’OM de renflouer ses caisses …

OM : De Bono est cash « sans cette seconde place, la saison aurait été catastrophique » – https://t.co/cw0V0pOPiY pic.twitter.com/MalFU3PHRH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2023

J’ai eu l’occasion de faire mes débuts en Ligue des champions, je ne l’oublierai jamais

Luis Suarez s’est confié via un message publié sur son compte Instagram sur son départ et a tenu a remercier ses coéquipiers et les personnes de l’OM qui lui ont fait confiance : « Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j’ai eu l’occasion de jouer dans l’un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n’oublierai jamais. Je tiens à remercier toutes ces personnes et tous mes coéquipiers pour le soutien et la confiance qu’ils m’ont accordés au cours de ces mois. Merci beaucoup pour tout »