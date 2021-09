OM : Ce journaliste demande de la prudence…

Quand on est à Marseille, les séries de victoires sont toujours sujet à l’enflammade. D’autant plus quand la qualité de jeu est présente et que les joueurs sont imprégnés de l’ADN OM. En revanche, l’ancien commentateur de la Ligue Europa appelle affiche de la prudence avant de faire de Marseille le concurrent numéro un au PSG.

L’OM gagne, c’est la folie. L’OM perd, c’est la crise. C’est cela, la loi des séries positives ou négatives à l’Olympique de Marseille. Pour le moment, Marseille est dans le premier cas de figure. L’équipe de Sampaoli est invaincue, compte trois victoires et enchaîne les prestations solides.

L’OM a fait une démonstration de force à Monaco – Balbir

Néanmoins, Denis Balbir, ancien commentateur de la Ligue Europa notamment sur M6 et W9, prévient contre le risque d’enflammade. Il connait l’OM, il connait le contexte et juge donc judicieux de patienter avant d’affirmer la position de l’OM dans ce championnat.

« L’OM s’est offert une victoire sereine. Tous les voyants sont au vert pour Jorge Sampaoli. Il dispose d’un effectif bien équilibré avec du talent dans toutes les lignes : Saliba derrière, Guendouzi au milieu, Harit devant… Cette équipe de l’OM me plait beaucoup. Elle a fait une démonstration de force à Monaco. De là à en faire le principal challenger du PSG ? C’est trop tôt pour le dire. Il faut aller avec prudence. Encore plus quand on parle d’un club volcanique comme Marseille. Les séries peuvent s’arrêter, qu’elles soient bonnes ou mauvaises » Denis Balbir – Source: But Football Club (14/09/2021)

Marseille outsider du PSG ? Ce serait formidable – Balbir

Il appelle à la prudence quant à ce que cela peut donner sur la durée, d’ici plusieurs journée. Néanmoins, il avoue que cette équipe est plaisante à voir. De plus, voir le championnat de France où un OM et un PSG se disputent la tête, ça pourrait avoir de l’allure.

« Ce qui est intéressant dans cette équipe olympienne, c’est qu’elle démontre beaucoup de sérénité et de l’ambition. L’OM a la chance de retrouver son public et cela peut être exceptionnel pour faire une grande saison. Maintenant faire de Marseille l’outsider numéro 1 du PSG ? Sur le papier, ce serait formidable. Mais nous ne sommes qu’à la 5e journée. Soyons prudent. On en reparlera dans cinq ou dix journées… » Denis Balbir – Source: But Football Club (14/09/2021)Lors des cinq prochaines journées déjà, l’OM affrontera Rennes, Angers, Lens, Lille et Lorient. Tout cela avant de recevoir le PSG. Denis Balbir a peut-être raison : c’est à l’issue du mois d’octobre que nous saurons mieux à quoi prétendra l’OM cette saison.