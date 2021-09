L’OM déjà un concurrent du PSG? Il calme les ardeurs…

Ce week-end, l’Olympique de Marseille s’est imposé 0-2 sur la pelouse de l’AS Monaco. Après un nouveau match plaisant sur le plan offensif, les joueurs de Jorge Sampaoli affichent leur ambition cette saison. Pour Denis Balbir, il ne faut cependant pas s’enflammer…

Après une dernière saison compliquée, l’OM montre un tout autre visage depuis le début de la saison. En effet, de nombreux renforts souhaités par Jorge Sampaoli sont arrivés cette saison pour remplir les objectifs du club phocéen. Invaincu lors de la préparation estivale et invaincu depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille affiche clairement ses ambitions pour cette saison.

En effet, Pablo Longoria a fixé comme objectif à ses joueurs de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Toutefois, les performances récentes de l’effectif, dont la victoire à Monaco, enflamme les supporters marseillais. À tel point que certains pensent que l’OM est capable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France cette saison.

L’OM principal challenger du PSG ? C’est trop tôt pour le dire – Denis Balbir

Dans sa chronique pour But Football Club, Denis Balbir a tenu à calmer les ardeurs de certains supporters olympiens. Le journaliste affirme qu’il est encore trop tôt pour dire si l’OM est capable d’aller titiller le Paris Saint-Germain jusqu’à la 38e journée du championnat de France.

« L’OM s’est offert une victoire sereine. Tous les voyants sont au vert pour Jorge Sampaoli. Il dispose d’un effectif bien équilibré avec du talent dans toutes les lignes : Saliba derrière, Guendouzi au milieu, Harit devant… Cette équipe de l’OM me plait beaucoup. Elle a fait une démonstration de force à Monaco. De là à en faire le principal challenger du PSG ? C’est trop tôt pour le dire. Il faut aller avec prudence. Encore plus quand on parle d’un club volcanique comme Marseille. Les séries peuvent s’arrêter, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Ce qui est intéressant dans cette équipe olympienne, c’est qu’elle démontre beaucoup de sérénité et de l’ambition. L’OM a la chance de retrouver son public et cela peut être exceptionnel pour faire une grande saison. Maintenant faire de Marseille l’outsider numéro 1 du PSG ? Sur le papier, ce serait formidable. Mais nous ne sommes qu’à la 5e journée. Soyons prudent. On en reparlera dans cinq ou dix journées… » Denis Balbir – Source : But Football Club (13/09/2021)